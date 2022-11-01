«Никому не позволим их обижать». Как дети из Донбасса проходят реабилитацию в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 10:30 «Никому не позволим их обижать». Как дети из Донбасса проходят реабилитацию в Подмосковье Подмосковный оздоровительный лагерь «Литвиново» принял еще 200 детей из Донбасса

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Еще 200 детей из Донбасса приехали в оздоровительный лагерь «Литвиново» в Подмосковье. Там началась четвертая реабилитационная смена. Для ребят проводят мастер-классы, культурные и образовательные программы, интересные встречи, терапию с психологом.

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Дети успели оценить подмосковное гостеприимство — в лагерь они прибыли за два дня до открытия смены. Для них уже провели первые мероприятия.

Многие подростки потеряли родных и близких. Они смогут попасть на личную терапию с психологом.

Вместе с тем ребят из Донбасса ждут мастер-классы. Один из них провела блогер Лилия Абрамова. По ее словам, такая работа с детьми очень важна.

Дети должны понимать, что мы их забрали себе и больше никогда не отпустим. Больше мы никому не позволим их обижать, и, живя с нами, они будут самыми счастливыми детьми на свете. Лилия Абрамова.

Благодаря лагерю дети снова научатся мечтать и ставить цели. Смены проводят в рамках гуманитарной миссии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой «Детям — в руки». Ранее с ней пообщались ребята из Мариуполя. Они поделились своими переживаниями о будущем.

Нам важно, чтобы вы увидели те ресурсы, которые появились у вас сейчас, в России. Все, что связано с вашим образованием, развитием, досугом, культурным развитием — это все тоже про нашу смену. Мария Львова-Белова.

Такие же смены пройдут и в других лагерях Подмосковья. По итогам двух недель ребята поделятся впечатлениями, чтобы организаторы смогли внести изменения при организации следующего заезда. Но цель останется прежней — дать возможность всем почувствовать себя дома.

Пройдут в лагере и спортивные мероприятия. Например, детей научат играть в бильярд и бейсбол. Президент клуба «Спартак» Павел Гладиков рассказал, что подростки особенно оценили бейсбол.

«Это очень интересная и захватывающая игра. Ребята перед этим уже три часа тренируются, а энергии хоть отбавляй», — поделился он.

Ребята посетят музеи, занятия по культуре и истории России, много интересных встреч.