Никольский собор газифицировали

Еще год назад Никольский храм отапливался с помощью обычных дров. В помещении постоянно было холодно и сыро. Плесень безжалостно разрушала стены уникальнейшего собора. Реликвии пришлось отдать на хранение в музеи.

«Все это время храм топился дровяными печами страшными, которые стояли в углах. Помимо самого процесса дыма, мы не могли гарантировать здесь сохранность таких реликвий как иконы храмы и так далее. Ровно год назад владыка обратился к губернатору, что здесь нужно устройство котельной», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он отметил, что храм много лет ожидает икону Николая Можайского.

По словам генерального директора АО «Мособлгаз» Игоря Баранова, проект был сложный и сотрудникам удалось почувствовать себя археологами. Он отметил, что котельную удалось сделать за три месяца.

Температурный режим контролирует автоматика. Кроме того, котельная настолько мощная, что сможет отопить и другие помещения на территории. Ведь в ближайшее время здесь начнется серьезная реконструкция.

Предварительное согласие Минкульта на возвращение в собор иконы Николая Можайского — ту самую, которую удалось сохранить во время нападения наполеоновских войск, уже получено. Сейчас она временно хранится в Третьяковской галерее.