Никольский храм в Лосино-Петровском отметил 200-летний юбилей | 360°

Подмосковье 25 сентября 2022, 20:23 Поделиться Telegram

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Viber Никольский храм в Лосино-Петровском отметил 200-летний юбилей

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Никольский храм — центр Лосино-Петровского благочиния, включающего в себя 19 приходов. При храме действует воскресная школа для детей и взрослых.

Храм Святителя Николая был построен в 1822 году по велению императора Александра I. В этом же году совершилось освящение небольшой церкви и отдельно стоящей от нее двухъярусной колокольни. В новейшей истории Никольский храм стал центром Лосино-Петровского благочиния, включающего в себя 19 приходов. При храме действует воскресная школа для детей и взрослых. Прихожане разных возрастов получают здесь духовное окормление, православное воспитание, помощь и поддержку.

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«Двухсотлетний юбилей. Эта цифра вмещает уже двухвековую историю. Славную историю. Поэтому для нас становится это важным. И тем, что с верой и надеждой мы сможем и смотреть в будущее. Потому что предки переносили скорби и трудности, мы верим, что и мы, опираясь на веру, надежду и любовь, сможем все трудности перенести», — отметил благочинный Лосино-Петровского церковного округа Павел Галушко.

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В честь юбилея храма прошла праздничная литургия, в конце которой архиерейскими грамотами были отмечены благодетели и те, кто трудится над сохранением красоты церкви. После этого всех прихожан пригласили на общую трапезу.

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