Подмосковье 20 февраля 2023, 18:56 Никольский храм накормил нуждающихся жителей Подольска блинами

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В Никольском храме Подольска прошел традиционный благотворительный обед для всех нуждающихся местных жителей. Помимо горячих блюд, в преддверии Масленицы в меню появились блины.

Столовая при храме работает каждое воскресенье. В этот раз людей накормили борщом с пампушками, картофельным пюре с тефтелями в томатном соусе, ягодным компотом и булочками с корицей.

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«Мы готовим сами и стараемся накормить вкусно, выпечку сделать. Варим компот или завариваем чай. А на Масленицу, по традиции, решили накормить людей блинами», — сообщила прихожанка храма Надежда Саморокова.

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По ее словам, сначала волонтеры собирали деньги и заказывали комплексные обеды. Однако было сложно угадать, сколько людей придет. Поэтому активисты решили готовить дома сами: кто-то варит суп, а кто-то делает выпечку. Некоторые неравнодушные помогают продуктами.

По словам волонтера Сергея Подгорного, любой человек может принести в храм готовую еду или продукты.

«Полтора года в Никольском храме проходят обеды для людей малоимущих, попавших в сложную жизненную ситуацию. Обычно все сидят за столом рядом с раздаточной, но сейчас холодно, поэтому они уносят еду в контейнерах», — заявил волонтер Сергей Подгорный.

По его словам, обычно на таких обедах бывает порядка 50 человек. Пока мероприятия проходят на улице, где небольшое строение оборудовали под раздаточную. В храме надеются, что со временем удастся построить трапезную.

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