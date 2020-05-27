Никольская больница в Одинцове сможет принять 200 пациентов с COVID-19

В Одинцовском округе появилась еще одна больница для пациентов с COVID-19. Для этих целей перепрофилировали районную больницу в Никольском. Там создали 200 коек с кислородом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Источник фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья

Трехэтажное здание площадью девять тысяч квадратных метров полностью перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19.

«В здании проведено разделение корпуса на „чистые“ и „грязные“ зоны, создан санпропускник, проведен монтаж системы подачи медицинских газов, разводка электрики под диагностическую аппаратуру, установлены видеокамеры для дистанционного общения с пациентами и их контроля, также выполнена отделка помещений», — отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Источник фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья

Новое отделение оснастят всем необходимым оборудованием. Там уже подготовили 200 коек с кислородом.

Врачей, оказывающих специализированную помощь, перевели в другие помещения, и они продолжают принимать жителей.

Филиал Балашихинской областной больницы № 3 — бывшую больницу имени Дегонского — также переоборудовали для лечения пациентов с пневмонией и подозрением на коронавирус. Все работы провели за две недели. Там уже лечат пациентов.