Подмосковье 15 декабря 2022, 23:48 Николо-Угрешский монастырь начал делать уникальную рождественскую выпечку

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Уникальную выпечку «Рождественский агнец» начал делать Николо-Угрешский монастырь в округе Дзержинский. Монастырь планирует испечь порядка 10 тысяч штук.

Как пояснил управляющий проекта «Угрешский Келарь» Валентин Максимов, «Рождественский агнец» является праздничной выпечкой, подаваемой на стол в праздник. Ее готовят из теста на основе творога и масла. По форме изделие представляет собой ягненка. Также монастырь выпустит выпечку «Штоллен», которая символизирует младенца в пеленках. Изделие состоит из масла, творога, ва также вымоченных в коньяке цукатов.

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«Это символичная выпечка, которая с одной стороны содержит продукты, от которых мы воздерживались во время поста, с другой — напоминает нам о рождении Христа», — отметил Максимов.

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Рождественских агнцев и другую продукцию монастыря можно будет продегустировать и приобрести на празднике «Никола Зимний в Угреше», который пройдет 18–19 декабря.

Николо-Угрешкий монастырь основан в 1380 году. При нем работают паломническая гостиница, монастырская трапезная, кофейная, сувенирные лавки и магазин книги.

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