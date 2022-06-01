Николо-Берлюковская пустынь примет гостей губернаторской программы «Лето в Подмосковье»

Николо-Берлюковский монастырь в деревне Авдотьино Богородского городского округа стал местом притяжения для прихожан.

Храм монастыря активно восстанавливается. Здесь множество святынь, сюда едут люди с самых разных уголков страны. Опытные паломники считают, что обязательно нужно посещать источники Николая Чудотворца.

«Мы вот никогда не обходим стороной наш святой источник, набираем святой водички, попьем. Муж у меня любит окунуться. Даже в самые сложные, трудные моменты жизненные. Человек военный, летчик. Ему очень нравится», — рассказала жительница Щелково Оксана Красилова.

Николо-Бирлюковскую пустынь местные жители называют «жемчужиной среди лесов и холмов». А стремящая в небо колокольня признана одной из самых высоких в регионе.

«Когда в 1900 году она была освящена, то было написано в документе что это третья по величине колокольня после Киево-Печерской лавры и Сосковского Симонова монастыря, который на сегодняшний день уничтожен практически полностью. Эта колокольня 91 метр в высоту без креста. Ее венчает семиметровый большой бронзовый крест», — поделился заместитель председателя Московского областного регионального отделения «Императорское православное палестинское общество» Александр Панин.

По преданиям на этих землях в 1829 году появилась великая святыня— чудотворная икона «Лобзание Иисуса Христа Иудою». В годы войны она была утеряна. Но местные жители уверены — монахи спрятали ее где-то в подземельях. На копию иконы можно взглянуть и сейчас.

Александр Панин рассказал о том, что многие паломники приезжают к этому образу помолиться об исцелении от недугов.

«Также в храме мы можем с вами увидеть прекрасную большую икону Спасителя, который подошел к Закхею. На этой иконе находится спил с дерева, который был нами привезен со святой земли из Иерихона», — отметил Панин.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь же сохранились уникальные храмовые пещеры с неповторимым чугунным иконостасом. А еще здесь можно увидеть алею Романовых, с которыми история храма также тесно переплетается. Сейчас здесь 16 монументов. В ближайшее время добавятся еще четыре монумента — дочерей Николая II.

Этот монастырь представляет Богородской городской округ в программе губернатора «Лето в Подмосковье».

«Это место будет точно привлекать, как Дубровицы, как Подмоклово. Это одна из точек притяжения Московской области. Наше же дело помочь рассказать людям о том, что здесь есть», — считает министр культуры Московской области Елена Харламова.

Министр заметила, что развивать территорию нужно так, чтобы это не вредило ее самобытной архитектуре.

В сентябре в монастыре планируется открытие памятника Святым Кукше и Никону — Киево-Печерским монахам. Торжественное открытие благословил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.