Подмосковье 07 июля 2023, 11:34 Николай Ханин стал временно исполняющим обязанности главы в Раменском Пресс-служба городского округа Кашира

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Временно исполняющим обязанности главы в Раменском стал Николай Ханин. Виктор Неволин сложил полномочия досрочно. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

В ведомстве отметили, что Николай Ханин обладает большим опытом работы в общественных организациях Подмосковья. На посту главы Каширы при поддержке губернатора Андрея Воробьева сделал внушительный вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета, добросовестно и профессионально выполнял свои обязанности.

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Теперь Николай Ханин несет ответственность за благополучие более 300 тысяч жителей Раменского.