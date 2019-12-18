Николай Дроздов закружил в танце пенсионерок из Наро-Фоминска

Пенсионеры Наро-Фоминска провели мастер-класс по вязанию для Николая Дроздова. А он в ответ затанцевал и рассмешил бабушек.

Источник фото: телеканал «360»

Когда десятки бабушек собираются вместе, как будто во всем Подмосковье сразу становится теплее. Их волшебный рецепт молодости прост — петелька за петелькой они вяжут носочки, шарфы и варежки.

«Это йога для мозга. Вы знаете, как мозг должен работать, чтобы вязать? Это непросто», — рассказала участница проекта «Активное долголетие».

Источник фото: телеканал «360»

Совместить приятное с полезным решили все бабушки региона, они устроили флешмоб по вязанию.

Все варежки, которые связаны с любовью и заботой, отправятся греть ребят из детских домов.

Привлечь к своему теплому творчеству бабушки решили и Николая Дроздова, который посетил клуб «Активное долголетие» в Наро-Фоминске. Правда, вместо спиц он предпочел палки для скандинавской ходьбы.

Источник фото: телеканал «360»

Легендарный телеведущий и походил с бабушками, и потанцевал. В общем, показал на себе, что такое «Активное долголетие». Его рецепт здоровья в подвижных танцах и хорошем настроении.

«Смеяться, петь и плясать. Но к смеху надо добавить улыбку. В промежутке между смехом надо все время улыбаться», — раскрыл секрет своего долголетия Николай Дроздов.