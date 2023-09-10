10 сентября 2023, 17:27
«Никогда не пропускаю выборы»: 104-летний ветеран Николай Багаев проголосовал в Королеве
Участником голосования в Королеве стал 104-летний ветеран Николай Багаев
Участник Великой Отечественной войны Николай Багаев проголосовал на выборах губернатора Московской области. Мужчина пришел на избирательный участок № 1123 в Королеве. В декабре ветерану исполнится 105 лет.
«Я никогда не пропускаю выборы. Это мой гражданский долг!» — заявил Багаев.
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Ветеран участвовал в штурме и взятии Кенигсберга, дважды получал ранения. После войны служил в вооруженных силах. Он имеет орден Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, три медали «За боевые заслуги» и другие награды.
По данным на 15:00, явка на избирательные участки Московской области составила 50,78%. Это 2 849 645 местных жителей, которые уже сделали свой выбор.
Дистанционным электронным голосованием воспользовались 386 953 человека, или 86,9% от всех зарегистрированных.
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Выборы в Подмосковье — 2023
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