30 ноября 2023, 15:04
Никита Шохин из Рузы получил медаль за помощь школьному товарищу
Школьник Никита Шохин из Рузы оказал помощь однокласснику и получил за это медаль. Награждение провели в музейном комплексе «Зоя».
Дело было на уроке технологии. Товарищ Никиты Шохина по парте внезапно почувствовал себя плохо и упал.
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«Все подумали, что это розыгрыш, но он так и не встал. К тому же у него начались судороги», — вспоминает Никита.
Юноша единственный из класса, кто мгновенно отреагировал. Он кинулся к однокласснику и оказал ему первую помощь, приведя в чувства.
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Руза
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