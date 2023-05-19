Подмосковье 19 мая 2023, 16:01 НИКИ детства вышел в финал всероссийского конкурса лидеров здравоохранения ПС НИКИ детства

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НИКИ детства прошел в третий этап конкурса «ОргЗдрав: Лидеры отрасли» в номинации «Управление качеством медицинской помощи: изменение стереотипов», получив наибольшее число голосов — почти шесть тысяч. Голосование прошло в онлайн формате. Финальный отбор участников состоится с 22 по 29 мая.

НИКИ представил проект «Наш участковый врач». Программа поддерживает педиатров, помогая им с профессиональным выгоранием. Он позволяет врачам получить поддержку более опытных наставников, а также пройти стажировки и обучение.

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Один из инициаторов проекта, педиатр и научный сотрудник НИКИ Павел Бережанский рассказал, что из-за большой нагрузки врачей, они часто работают на пределе своих возможностей и нуждаются в поддержке.

«Участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики — самое уязвимое звено здравоохранения. Это работа в разы тяжелее, чем у узких специалистов, потому что нужно знать все. Комплексно к вопросу здоровья человека может подойти только участковый врач», — отметил он.

Проект позволяет улучшить условия труда, увеличить число участковых и закрепить в профессии молодых специалистов.

Награждение победителей конкурса пройдет 9 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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