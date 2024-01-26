Подмосковье 26 января 2024, 15:00 НИКИ детства представил уникальные программы психологической помощи на форуме в Красногорске ники детства

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Международный форум «Мы рядом» стартовал 25 января в Красногорске. Мероприятие объединило руководителей, профсоюзных лидеров и общественных деятелей в сфере медицины. НИКИ детства представил коллегам свои уникальные программы психологической помощи.

«Мы подготовили большую программу. Любой желающий смог попрактиковаться в отоскопии, аускультации, сердечно-легочной реанимации. Тренеры Учебного центра НИКИ детства показали прием Геймлиха и продемонстрировали возможности работы виртуальной клиники. А наши психологи представили программы поддержки для педиатров региона», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

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На полях форума работала интерактивная площадка и выставка самых успешных проектов в сфере здравоохранения. Для участников провели панельные дискуссии, где обсудили меры социальной поддержки специалистов и их семей, вопросы сохранения и укрепления кадрового потенциала, привлечение в отрасль молодых специалистов и сохранение здоровья медиков.

Спикерами мероприятия стали заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова и другие.

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