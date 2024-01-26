26 января 2024, 15:00
НИКИ детства представил уникальные программы психологической помощи на форуме в Красногорске
Международный форум «Мы рядом» стартовал 25 января в Красногорске. Мероприятие объединило руководителей, профсоюзных лидеров и общественных деятелей в сфере медицины. НИКИ детства представил коллегам свои уникальные программы психологической помощи.
«Мы подготовили большую программу. Любой желающий смог попрактиковаться в отоскопии, аускультации, сердечно-легочной реанимации. Тренеры Учебного центра НИКИ детства показали прием Геймлиха и продемонстрировали возможности работы виртуальной клиники. А наши психологи представили программы поддержки для педиатров региона», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
На полях форума работала интерактивная площадка и выставка самых успешных проектов в сфере здравоохранения. Для участников провели панельные дискуссии, где обсудили меры социальной поддержки специалистов и их семей, вопросы сохранения и укрепления кадрового потенциала, привлечение в отрасль молодых специалистов и сохранение здоровья медиков.
Спикерами мероприятия стали заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова и другие.
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