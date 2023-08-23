23 августа 2023, 02:00
НИКИ детства получит оборудование для исследования уровня глюкозы
НИКИ детства Минздрава Московской области получит медицинские изделия для исследования уровня глюкозы в крови у детей с сахарным диабетом первого типа. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщила министр по конкурентной политике Елена Волкова.
В этом году подрядчику предстоит поставить 1575 датчиков системы мониторинга уровня глюкозы. Их получат учреждения в Мытищах и Москве.
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Прием заявок завершится 8 сентября. Начальная цена составляет 6,6 миллиона рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.
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