Подмосковье 23 августа 2023, 02:00 НИКИ детства получит оборудование для исследования уровня глюкозы ГБУЗ Московской области «НИКИ детства Минздрава Московской области» г. Мытищи, ул. Коминтерна

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НИКИ детства Минздрава Московской области получит медицинские изделия для исследования уровня глюкозы в крови у детей с сахарным диабетом первого типа. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщила министр по конкурентной политике Елена Волкова.

В этом году подрядчику предстоит поставить 1575 датчиков системы мониторинга уровня глюкозы. Их получат учреждения в Мытищах и Москве.

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Прием заявок завершится 8 сентября. Начальная цена составляет 6,6 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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