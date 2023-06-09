Подмосковье 09 июня 2023, 16:00 НИКИ детства получил всероссийскую премию в области здравоохранения Пресс-служба Минздрава МО

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НИКИ детства занял второе место на всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли». За реализацию проекта «Наш участковый врач» институт получил почетную награду в номинации «Управление качеством медицинской помощи: изменение стереотипов».

Как рассказала главный педиатр Подмосковья и директор НИКИ детства Нисо Одинаева, проект был представлен и начал работать в 44 регионах России. Он включает в себя несколько направлений помощи участковым педиатрам и терапевтам. Это психологическая поддержка и много другое.

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Также в Подмосковье был запущен онлайн-портал, который стал площадкой для обучения врачей. Он позволил специалистам получить новое средство связи и планшеты.

«Участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики — самое уязвимое звено здравоохранения. Это работа в разы тяжелее, чем у узких специалистов, потому что нужно знать все. Комплексно к вопросу здоровья человека может подойти только участковый врач. Постоянно растущая нагрузка на участковых врачей приводит к тому, что действующие специалисты часто работают на пределах своих возможностей», — отметила руководитель Учебного центра института Наталья Кофф.

Всероссийская премия «Оргздрав: лидеры отрасли» ежегодно выявляет и награждает лидеров в сфере здравоохранения в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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