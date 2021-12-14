Никакой паники. Жителям Подмосковья объяснили порядок действий, если налоговое уведомление не пришло

В 2021 году не все владельцы имущества получили налоговые уведомления. При этом неуплата налогов грозит начислением суммы штрафа. Жителей Подмосковья призвали не паниковать и объяснили, по каким причинам могли не прийти документы. В ФНС также отметили, что нужно делать в таком случае.

Одна из возможных причин заключается в том, что владелец имущества пользуется «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц» и отказался от уведомлений по почте. Тогда письма о налогах ему будут приходить только в электронном виде. Еще один вариант: у человека действует налоговый вычет или льготы, полностью освобождающие от налогов

Также в качестве причины отсутствия уведомления может быть незначительность суммы начисленных налогов: не выше 100 рублей. В таком случае человек получит уведомление через год, если к том времени сумма начислений превысит эту цифру, или через три года — если сумма налога до 100 рублей так и не доберется.

К тому же гражданину могли зачесть уплаченные суммы по другим налогам, что полностью перекрыло начисления текущего года.

Точную причину отсутствия необходимой документации можно, связавшись с Федеральной налоговой службой, проверив информацию в «Личном кабинете налогоплательщика» или через сайт «Обратиться в ФНС России».

Также всегда можно посетить налоговую инспекцию лично — главное не забыть захватить паспорт. Или можно обратиться в МФЦ.

Быстро и удобно оплатить налоги можно в личном кабинете налогоплательщика, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», через сервис «Уплата налогов и пошлин», через портал госуслуг, в платежных терминалах и онлайн-сервисах банков.