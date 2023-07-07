07 июля 2023, 11:03
НИИ акушерства и гинекологии получил новое оборудование для операций
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии получил новое оборудование для малотравматичных операций. В МОНИИАГ поступило два радиохирургических радиочастотных аппарата. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.
«Такое оборудование позволяет проводить рассечение тканей, не нагревая их и не используя при этом никаких химических веществ. Важно, что после таких хирургических процедур пациент восстанавливается намного быстрее», — отметил директор МОНИИАГ Василий Петрухин.
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Сейчас институт оснащен всем необходимым оборудованием для малотравматичных хирургических вмешательств. Оборудование стоимостью более пяти миллионов рублей закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
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