Подмосковье 07 июля 2023, 11:03 НИИ акушерства и гинекологии получил новое оборудование для операций

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Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии получил новое оборудование для малотравматичных операций. В МОНИИАГ поступило два радиохирургических радиочастотных аппарата. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«Такое оборудование позволяет проводить рассечение тканей, не нагревая их и не используя при этом никаких химических веществ. Важно, что после таких хирургических процедур пациент восстанавливается намного быстрее», — отметил директор МОНИИАГ Василий Петрухин.

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Сейчас институт оснащен всем необходимым оборудованием для малотравматичных хирургических вмешательств. Оборудование стоимостью более пяти миллионов рублей закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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