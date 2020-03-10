Ни одна капля не попадет! Предприятие «Кроношпан» закрыло ливневую трубу в Электрогорске

Люк ливневой трубы предприятия «Кроношпан » заполняют бетоном, чтобы туда больше не попала ни одна капля сточных вод. Весь процесс происходит на глазах властей Электрогорска, прессы и жителей двух садовых товариществ. Событие знаковое — ведь почти полвека в реку Вырку сливали воду два деревообрабатывающих предприятия: сначала «Электрогорскмебель», потом — «Кроношпан».

«Здесь лежала труба от очистных сооружений ливневых вод «Элетрогорскмебель», которая сбрасывала воду без очистки. А нам в наследство досталось, но мы переработали, поставили очистные сооружения, получили разрешение на точку сброса, которая идет в реку Вырку», — сказал генеральный директор управляющей компании ООО «Кроношпан ГМХ» Ардашер Курбаншо.

О том, что трубу нужно закрыть, начали говорить три месяца назад. Об этом просили местные жители. Активистов пригласили на круглый стол в «Кроношпан».

«Это нас беспокоило, тем более слив шел в маленькую речку Вырку, она текла к нам, был запах. Сейчас этот колодец полностью забетонирован, думаю, 99,9%, что даже если слив и будет, то на рельеф он попадать не будет. Это хорошо», — отметил житель СНТ «Березка» Юрий Плехов.

Закрытие трубы — шаг к полностью безотходному предприятию. Если разобраться, за пределы предприятия попадала только сточная вода. А это — смесь дождя, пыли, грунта, капель бензина, который мог попасть на асфальт. То есть состав не такой страшный, как кажется, и отравить кого-то он не мог. Тем более, жидкость проходила через фильтр. На выходе такая вода в десятки раз чище канализационной и уж точно не содержит, например, опасного биогаза.

Куда теперь будет попадать сточная вода? Каждую каплю будут использовать для технических нужд. Например, для пожаротушения или во время производства древесного ковра — так на «Кроношпан» опилки превращают в плиты. А еще этой жидкостью будут разбавлять клей, с помощью которого эти древесные полотна соединяют воедино.