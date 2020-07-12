Ни одного случая COVID-19 не выявлено за сутки в 16 округах Подмосковья

Всего в Подмосковье за сутки зафиксировано 197 новых случаев заболевания.

Ни один случай инфицирования не зарегистрирован в городских округах Власиха, Волоколамск, Дубна, Зарайск, Звездный Городок, Клин, Котельники, Красноармейск, Лотошино, Лыткарино, Молодежный, Наро-Фоминск, Пущино, Серебряные Пруды, Талдом и Чехов.

В Королеве за сутки выявлено 14 новых случаев коронавируса, в Красногорске — 10, в Мытищах, Орехово-Зуевском округе, Щелкове — по девять, а в Балашихе, Истре и Одинцовском округе — по восемь.

Кроме того, по семь человек заболели в Домодедове, Люберцах, Сергиево-Посадском округе, по шесть — в Краснознаменске, Коломне и Солнечногорске. В Дмитровском округе, Долгопрудном, Озерах, Реутове поступило по пять новых пациентов, в Богородском округе, Ивантеевке, Лобне, Шатуре — по четыре.

Три случая инфицирования зафиксировали в Воскресенске, Егорьевске, Жуковском, Луховицах, Подольске, Раменском округе и Химках, по два — в Дзержинском, Можайске, Ленинском, Пушкинском и Рузском округах, Ступине, Шаховской, Электростали. Помимо этого, по одному человеку подхватили инфекцию в Бронницах, Кашире, Лосино-Петровском, Павловском Посаде, Протвине, Рошале, Серпухове, Фрязине, Черноголовке, Электрогорске.

В больницах Подмосковья проходят лечение пациенты из столицы и других регионов России, а также из-за рубежа.

За все время пандемии в Московской области выявлено 60 492 случая коронавируса. Среди них 40 947 пациентов выздоровели, 1002 человека умерли.