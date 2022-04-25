Губернатор Воробьев: программа строительства и ремонта медобъектов в Подмосковье продолжается

В Московской области продолжается работа по строительству и капитальному ремонту медицинских объектов. В программу текущего ремонта было включено 135 объектов, около 40 должны быть сданы в этом году, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас 135 проектов в программе. Около 38-40 мы должны сдать в этом году. И вот сегодня утром на уровне правительства России еще раз премьер-министром была подчеркнута важность реализации всех без исключения инфраструктурных объектов. Никакой из проектов не только не сворачивается, а рассматриваются новые», — сказал губернатор на заседании с правительством региона.

Губернатор Московской области поручил продолжать системно взаимодействовать с федеральным министерством, чтобы в областную программу было включено максимальное количество объектов.

Запрос на современные медицинские организации в Подмосковье очень высокий. В феврале глава Подмосковья сообщил, что в области в этом году откроют еще несколько десятков медобъектов, включая 12 поликлиник. Дополнительно возведут три подстанции скорой помощи.

На активное строительство и модернизацию медицинских объектов в регионе из бюджета выделили более девяти миллиардов рублей. Новые здания медучреждений возводятся в первую очередь там, где это особенно необходимо. В частности, поликлинику для детей и взрослых построят в Серпухове. Она появится в микрорайоне Ивановские Дворики. Принимать там смогут по 700 пациентов за смену.

Современную поликлинику откроют в Одинцовском округе в 2023 году. Она появится в селе Ромашково. Там была построенная в конце ХIХ века деревянная больница, но из-за ветхости ее снесли.