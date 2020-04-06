Ни единого микроба: как и чем дезинфицируют подъезды в Подмосковье?

В Подмосковье регулярно дезинфицируют подъезды. Первые этажи и лифты обрабатывают каждый день строго по графику. Особенно тщательно дезинфицируют то, чего люди касаются руками — это кнопка лифта, домофон, перила, почтовые ящики. Раствор убивает все микробы, подобный состав используют в операционных.

Защитные костюмы, маски, очки, перчатки и бахилы — это средства защиты персонала клининговой компании. Перед выходом на объект сотрудники проходят инструктаж и только после этого приступают к своей работе. На первых этажах подъездов находится информационный стенд, здесь есть вся информация: график, памятка о соблюдении карантина и номера телефонов, по которым жильцы дома могут обратиться в случае некачественной уборки или отсутствия дезинфекции в своем подъезде.

«Мы анализируем ежедневно, обобщаем эту информацию, где есть замечания к управляющей компании. Даем им эти замечания для устранения и контролируем, как эти нарушения исправляются», — сказал заместитель главы администрации г. о. Подольск по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Источник фото: телеканал «360»

В Истре в работах по дезинфекции задейстовано более 400 человек, они обрабатывают свыше двух тысяч подъездов.

«Таких подъездов у нас 2313. В работе задействовано 430 человек, 12 единиц техники. Обработка ведется хлоросодержащими и спиртосодержащими составами», — рассказал заместитель директора МУП «Истринское ЖЭУ» Дмитрий Михайлов.

Ежедневно все УК отчитываются перед министерством ЖКХ области о проделанной работе. Если вы считаете, что ваш подъезд обрабатывают некачественно — вы можете позвонить в управляющую компанию.