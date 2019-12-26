Праздник на три месяца. Новогодняя подсветка будет работать в Подмосковье всю зиму

1 декабря в Московской области стартовал зимний сезон. В преддверии праздников города украсили гирляндами, пышными елками, установили катки и хоккейные коробки. И после всех торжеств новогоднее оформление не станут убирать.

Несмотря на отсутствие снега, создать новогоднее настроение в Подмосковье проще простого. Для этого нужно просто выйти из дома и отправиться, например, в парк. В 2019 году там организовали больше 70 зимних горок, 70 катков, 45 лыжных трасс. Не обошлось и без ярких гирлянд.

«Мы стараемся в каждом городе, конечно, нарядить, разукрасить и парки, и сделать световое оформление. И с каждым годом наращиваем иллюминацию, причем это не просто новогоднее освещение — это зимнее освещение. Все те украшения, которые можно увидеть в скверах и парках, в общественных пространствах, в популярных для жителей местах, как центральная площадь, например, они будут работать не только в новогодние каникулы, но и всю зиму», — рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Источник фото: телеканал «360»

Зима — темное время года. Чтобы жители региона не заскучали в холодный сезон, города украшают различными гирляндами, фигурами, елками. Ориентируются в этом вопросе на Москву.

«Конечно, у нас есть ориентир — Москва. Мы видим, как там все красиво, но не собираемся отставать. Поэтому каждый год каждый город в своих планах, и главы очень внимательно следят за тем, чтобы город менялся, чтобы были положительные эмоции, были краски. Все это имеет для нас очень важное значение. Как и то, чтобы парки, которые раньше работали только летом, сейчас могли работать и в зимнее время года», — добавил Андрей Воробьев.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Кстати, зимние катки, несмотря на погоду, тоже продолжат свою работу. Поможет в этом искусственный лед.

«Катки, которые работают, <…> дальше будут во многих городах. Причем это будет искусственный лед, потому что мы видим, что погода очень переменчивая, и должны сделать так, чтобы катки работали на постоянной основе. Поэтому я надеюсь, что каждый год мы будем видеть такие позитивные перемены», — заключил Андрей Воробьев.

Создают новогоднее настроение в Подмосковье и праздничные мероприятия. Для детей организовали самые разные елки и акции, для взрослых — ярмарки.