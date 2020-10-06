facebook_pixel
    06 октября 2020, 17:18

    Сила духа, не знающая границ. Незрячий блогер Подмосковья покорил Эльбрус и прыгнул с канатом в пропасть

    Анастасия Аброськина, Натали Владимирова

    Незрячий блогер из Подмосковья Иван Ерхов отважился на экстремальный прыжок с канатом в Сочи. Под ногами у юноши была 207-метровая пропасть. Это популярный у туристов аттракцион в Skypark AJ Hackett.

    Проблемы со зрением у Вани начались в 19 лет. Насовсем юноша потерял его к 25-ти, но не отчаялся — начал вести блог на YouTube и исполнять свои мечты.

    Если говорить честно, то мечта у меня одна — увидеть своих детей, близких. А остальное — это, скорее, просто цели и желания, которые я хотел давно осуществить. И теперь планомерно это делаю

    Иван Ерхов.

    Прыжок с аттракциона Bungy 207 он назвал «безумным выбросом адреналина». По его словам, в момент падения стираются время и пространство.

    Сила духа, не знающая границ. Незрячий блогер Подмосковья покорил Эльбрус и прыгнул с канатом в пропасть | Изображение 1
    Источник фото: Instagram-аккаунт @life_in_dar

    Но одно из самых ярких достижений — это покорение Эльбруса. К нему юноша готовился два года. Сначала были тренировки дома, потом — на горной местности.

    Спустя несколько дней, проведенных в лагере у подножия горы, началось восхождение. Незрячего блогера сопровождали друзья.

    Сила духа, не знающая границ. Незрячий блогер Подмосковья покорил Эльбрус и прыгнул с канатом в пропасть | Изображение 2
    Источник фото: Instagram-аккаунт @life_in_dar

    Сейчас же Ваня восстанавливает здоровье в Крыму и занимается созданием фильма про покорение Эльбруса.

    Новости SMI.FM