Сила духа, не знающая границ. Незрячий блогер Подмосковья покорил Эльбрус и прыгнул с канатом в пропасть

Незрячий блогер из Подмосковья Иван Ерхов отважился на экстремальный прыжок с канатом в Сочи. Под ногами у юноши была 207-метровая пропасть. Это популярный у туристов аттракцион в Skypark AJ Hackett.

Проблемы со зрением у Вани начались в 19 лет. Насовсем юноша потерял его к 25-ти, но не отчаялся — начал вести блог на YouTube и исполнять свои мечты.

Если говорить честно, то мечта у меня одна — увидеть своих детей, близких. А остальное — это, скорее, просто цели и желания, которые я хотел давно осуществить. И теперь планомерно это делаю Иван Ерхов.

Прыжок с аттракциона Bungy 207 он назвал «безумным выбросом адреналина». По его словам, в момент падения стираются время и пространство.

Но одно из самых ярких достижений — это покорение Эльбруса. К нему юноша готовился два года. Сначала были тренировки дома, потом — на горной местности.

Спустя несколько дней, проведенных в лагере у подножия горы, началось восхождение. Незрячего блогера сопровождали друзья.

Сейчас же Ваня восстанавливает здоровье в Крыму и занимается созданием фильма про покорение Эльбруса.