04 июля 2023, 10:29
Незрячие футболисты из Мытищ завоевали первенство на чемпионате России
Чемпионат России по футболу среди слепых прошел в Раменском округе. Победителем соревнований стала команда «Авангард» из Мытищ.
Чемпионат России стал частью Международных летних игр паралимпийцев «Мы вместе». Соревнования проходили с 24 июня по 3 июля. Участие в турнире приняли более 80 спортсменов из шести регионов страны.
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Победителями чемпионата стала команда «Авангард» из Мытищ. Футболисты не пропустили ни одного мяча в свои ворота.
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