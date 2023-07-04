Подмосковье 04 июля 2023, 10:29 Незрячие футболисты из Мытищ завоевали первенство на чемпионате России

Читать 360tv в

Чемпионат России по футболу среди слепых прошел в Раменском округе. Победителем соревнований стала команда «Авангард» из Мытищ.

Чемпионат России стал частью Международных летних игр паралимпийцев «Мы вместе». Соревнования проходили с 24 июня по 3 июля. Участие в турнире приняли более 80 спортсменов из шести регионов страны.

Реклама

Победителями чемпионата стала команда «Авангард» из Мытищ. Футболисты не пропустили ни одного мяча в свои ворота.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».