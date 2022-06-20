Нежилое здание общественного центра достроили в Одинцове

В городе Одинцово, на улице Говорова, нашли незавершенное строительство — это оказалось здание общественного центра. Его возведение начали еще в 2014 году и до сих пор не закончили. На площадке успели возвести каркас, но уже через год строительство решили приостановить. В итоге недострой включили в объекты незавершенного строительства.

К этому моменту все работы уже завершились, здание полностью достроено.

«Общая площадь нового семиэтажного административного здания составляет порядка 7650 квадратных метров. Здание построено по индивидуальному проекту, в настоящий момент в нем находятся свободные площади под аренду», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Как добавил Гордиенко, Одинцовский округ оказался в числе муниципалитетов, которые лидируют в ликвидации недостроев и аварийных объектов на территории всей Московской области. В целом удалось снести либо привести в соответствие 527 объектов. Это примерно 77% от всего количества обнаруженных в регионе. Сообщается, что работа в этом направлении будет продолжаться, пока все соответствующие объекты не будут приведены в полную готовность.

Ранее стало известно, что за 2019 год число недостроенных объектов в России выросло до 74,6 тысячи. Федеральный центр и регионы уже вложили в недострой более пяти триллионов рублей, следует из отчета Счетной палаты. Сейчас их количество стремительно уменьшается.