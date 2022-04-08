Независимость от импорта. Новые предприятия появятся в Подмосковье
Воробьев рассказал о поддержке предприятий и сельского хозяйства в Подмосковье
Власти Московской области помогут предприятиям, которые занимаются импортозамещением. Работа идет и по направлениям, которые можно заместить и в сельском хозяйстве. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Для поддержки собственного производства в регионе есть и региональный, и федеральный фонды промышленности, отметил губернатор.
«Есть направления, которые можно импортозаместить в сельском хозяйстве, племенном, растениеводстве. Стройматериалы, медицинские, сегодня все это находит применение», — сообщил Воробьев.
За три месяца в Подмосковье предоставили уже порядка 50 участков од новые предприятия. Это в два раза больше, чем количество участков, выданных за весь прошлый год.
Есть федеральная и региональная помощь. Плюс есть компетенция этих компаний. Мы здесь плечо подставляем, чтобы проекты были реализованы
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья
В максимальном внимании и поддержке нуждаются микроэлектроника, кабельная продукция и лифты, добавил губернатор.