Независимость от импорта. Новые предприятия появятся в Подмосковье

Власти Московской области помогут предприятиям, которые занимаются импортозамещением. Работа идет и по направлениям, которые можно заместить и в сельском хозяйстве. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Для поддержки собственного производства в регионе есть и региональный, и федеральный фонды промышленности, отметил губернатор.

«Есть направления, которые можно импортозаместить в сельском хозяйстве, племенном, растениеводстве. Стройматериалы, медицинские, сегодня все это находит применение», — сообщил Воробьев.

За три месяца в Подмосковье предоставили уже порядка 50 участков од новые предприятия. Это в два раза больше, чем количество участков, выданных за весь прошлый год.

Есть федеральная и региональная помощь. Плюс есть компетенция этих компаний. Мы здесь плечо подставляем, чтобы проекты были реализованы Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

В максимальном внимании и поддержке нуждаются микроэлектроника, кабельная продукция и лифты, добавил губернатор.