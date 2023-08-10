Подмосковье 10 августа 2023, 12:59 Незавершенных долгостроев в Химках не останется к концу года Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

К концу года в Химках не останется незавершенных долгостроев. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

Сейчас в округе строят 72 дома в составе ЖК «Белый Город» и восемь домов в ЖК «Митино Дальнее». Их возведением занялся Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области после того, как застройщики не справились с обязательствами.

Реклама

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил соблюсти сроки сдачи строящихся в регионе школ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».