Подмосковье 21 августа 2023, 19:58 Незаконный забор выявили в водоохранной зоне в Балашихе Минэкологии

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Жители деревни Черное в Балашихе пожаловались на забор, который неизвестные поставили в водоохранной зоне. Об этом сообщили в Минэкологии Московской области.

«В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия инспекторами эконадзора в водоохранной зоне ручья без названия притока реки Камышенка были выявлены заборы, принадлежащие собственникам земельных участков СНТ „Твой сад“», — рассказал министр Тихон Фирсов.

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По его словам, права на пользование водоемом у СНТ не было. В итоге СНТ выдали предостережение.

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