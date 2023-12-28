Подмосковье 28 декабря 2023, 17:32 Незаконный торговый павильон демонтировали на Шоссейной улице в Балашихе Телеканал «360»

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Незаконный торговый объект снесли на Шоссейной улице в Балашихе. Павильон установили с нарушениями, однако после предупреждения владелец не демонтировал его самостоятельно.

Специалисты администрации округа демонтировали ларек своими силами. Павильон переместили на специальный склад, откуда владелец сможет его забрать при соблюдении всех процедур. Всего в 2023 году в Балашихе снесли около 50 незаконных торговых объектов.

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«Данную работу мы проводим в соответствии с распоряжением губернатора о приведении вылетных магистралей в надлежащее состояние. У нас три вылетные магистрали: Горьковское шоссе, Щелковское и Носовихинское. На них расположено более 90 объектов и стационарных, и нестационарных, у которых мы должны проверить законность», — сказал заместитель главы администрации городского округа Балашиха Кирилл Тимашков.

Если объект установлен законно, его облик необходимо привести в порядок. В противном случае торговую точку также демонтируют.

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