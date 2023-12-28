28 декабря 2023, 15:48
Незаконный торговый объект демонтировали на Ленинградском шоссе в Солнечногорске
Торговый павильон снесли на Ленинградском шоссе вблизи деревни Есипово. Его незаконно установили на землях неразграниченной государственной собственности.
Всего в городском округе Солнечногорск выявлено порядка 30 незаконных торговых объектов.
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«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева продолжаем наводить порядок на вылетных магистралях нашего городского округа — это Ленинградское и Пятницкое шоссе. С каждым собственником составляем дорожную карту с конкретными сроками исполнения. Отмечу, что многие владельцы готовы приводить свои объекты к нормативному состоянию», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
При проверке объектов особое внимание уделяется соблюдению земельного законодательства, техническим условиям на присоединение к дороге, архитектурному облику и законности размещения рекламных конструкций.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об успехах в борьбе с незаконными баннерами на дорогах Подмосковья.
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Солнечногорск
Торговля
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