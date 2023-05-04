Подмосковье 04 мая 2023, 17:29 Незаконный сброс строительных отходов пресекли в Домодедове ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ, а также представители Минэкологии и МВД провели рейд по пресечению несанкционированной перевозки и сброса стройотходов в Домодедове. Из 17 проверенных грузовиков четверо оказались нарушителями.

«В отношении водителей, у которых отсутствовали необходимые для перевозки документы, составлены административные протоколы: им придется заплатить штраф, а их транспортные средства были задержаны», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также напомнила, что сумма штрафа для физических лиц составляет от 40 до 70 тысяч рублей, а для юридических — от 60 до 200 тысяч рублей.

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