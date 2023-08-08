Подмосковье 08 августа 2023, 17:11 Незаконный сброс строительного мусора пресекли в Коломне Фото Минэкологии МО.

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Инспекторы эконадзора пресекли незаконный сброс стройотходов в Коломне. Они вынесли два постановления об административном наказании нарушителям — двум водителям самосвалов КамАЗ и «Скания».

«Нарушения выявлены в ходе рейдовых мероприятий, проведенных с участием сотрудников УМВД России по городскому округу Коломна. Первый автомобиль был задержан в поселке Первомайский, второй — непосредственно в Коломне», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Отмечается, что бдительность инспекторов эконадзора и полицейских помогла предотвратить сброс около 36 кубометров мусора.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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