Подмосковье 22 июня 2023, 13:21 Незаконный сброс строительного мусора предотвратили в Ленинском округе ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ и представители Минэкологии Подмосковья проводят экологические рейды. Они проверяют машины, которые перевозят строительные отходы и грунт. На этот раз инспекции прошли в Ленинском округе.

«В ходе мероприятия было проверено 27 единиц техники, однако, у четырех водителей отсутствовали необходимые документы на перевозку строительного мусора», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Таким образом, в округе удалось пресечь нелегальный сброс крупногабаритного мусора общим объемом в 80 кубических метров. За подобное правонарушение предусмотрены штрафы в размере до 70 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч — для юридических.

Жителям Подмосковья напоминают, что для перевозки крупногабаритных отходов необходимо оформить специальное разрешение. Сделать это можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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