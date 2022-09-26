Незаконный сброс сточных вод в ручей пресекли в Красногорске | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 16:30 Поделиться Telegram

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Viber Незаконный сброс сточных вод в ручей пресекли в Красногорске

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В Красногорске провели масштабную проверку и устранили несколько нарушений природоохранного законодательства. Оба мероприятия прошли по обращениям местных жителей. Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, в обоих случаях работы были организованы оперативно.

«В деревне Степановское был выявлен факт сброса сточных вод с территории жилой застройки в ручей без названия, — рассказал глава Минэкологии. — Существовала угроза загрязнения реки Свинорки и Степановского пруда. После обращения Минэкологии администрация городского округа организовала работы по тампонажу источника сброса».

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Второй случай нарушений был зафиксирован в деревне Путилково. Там нашли следы того, что нефтепродукты могли разливаться прямо на открытый грунт. Об этом сообщили собственнику проблемного участка, который оперативно организовал сбор загрязненного грунта и его вывоз. Земли в итоге удалось оперативно привести в порядок.

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Ранее стало известно, что в том же Красногорске выявили самовольное растампонирование трубы, через которую начали проводить незаконный сброс сточных вод в пруд на улице Крайняя. Администрации округа уже направили предостережение с требованием устранить все нарушения.

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