Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 15:36 Поделиться Telegram

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Viber Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе

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Вопросам экологии в Подмосковье уделяется повышенное внимание. Недавно в Ленинском округе провели работы по ликвидации источника сброса неочищенных сточных вод. К устранению загрязнения приступили по настоянию Министерства экологии, которое ранее направило местной администрации предостережение.

Данные о том, что сточные воды загрязняют окружающую среду, поступила от самих жителей деревни Малое Видное. Инспекторы выдвинулись на место и оперативно смогли обнаружить водовыпуск, который организовали неизвестные лица.

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«Через него неочищенные сточные воды попадали в ручей без названия, приток реки Купелинки. Поскольку источник сброса расположен на землях неразграниченной собственности, ответственность за которые несет администрация, в адрес последней было направлено предостережение с требованием ликвидировать причину нарушения природоохранного законодательства», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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К этому моменту уже удалось затампонировать источник сбросов, поэтому загрязнение ручья и Купелинки прекратилось. Как добавил Тихон Фирсов, за последнее время это уже вторая ситуация, когда администрации Ленинского округа приходится устранять незаконные сбросы в Купелинку. Ранее там затампонировали канализационный колодец, из которого сточные воды попадали в приток реки.

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