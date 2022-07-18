Незаконный сброс сточных вод в пруд пресекли в Раменском

В Подмосковье прекратилось загрязнение пруда в деревне Островцы. Там администрация Раменского городского округа выполнила требования подмосковного Минэкологии и прекратила сброс вредных веществ в пруд.

«Был выявлен канализационный колодец, расположенный примерно в 20 м от пруда, образованного притоком реки Пехорки. Именно он оказался источником сброса неочищенных сточных вод, которые поступали из бесхозной канализационной насосной станции на территории деревни», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он отметил, что причиной сброса в пруд стала нештатная работа канализационной насосной станции. В итоге в администрацию округа направили предостережение о том, что такие действия недопустимы. Бесхозный объект передали АО «Раменский водоканал». Рабочие заменили оборудование, и теперь насосная станция работает в штатном режиме, несанкционированный сброс сточных вод прекращен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что экология — одна из самых чувствительных тем для всех регионов страны. Во многом она связана с тем, насколько чистыми остаются водоемы и какова структура их очищения. Воробьев объявил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.