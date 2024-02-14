Подмосковье 14 февраля 2024, 14:39 Незаконный сброс сточных вод предотвратили в Звенигороде Пресс-служба администрации г. о. Одинцово

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Инспекторы экономического контроля обнаружили ассенизаторскую машину, незаконно сбрасывающую сточные воды на очистных сооружениях в Звенигороде. Теперь нарушителей привлекут к ответственности.

Водителя спецтехники задержали и доставили в отделение полиции, чтобы установить его личность и составить протокол о правонарушении.

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«Сохранение чистоты водных ресурсов — одна из важнейших задач Минэкологии. Причинение им вреда без внимания не останется», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Раннее специалисты Минэкологии также пресекли два случая незаконных сбросов отходов в Ленинском городском округе и Рузе.

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