14 февраля 2024, 14:39
Незаконный сброс сточных вод предотвратили в Звенигороде
Инспекторы экономического контроля обнаружили ассенизаторскую машину, незаконно сбрасывающую сточные воды на очистных сооружениях в Звенигороде. Теперь нарушителей привлекут к ответственности.
Водителя спецтехники задержали и доставили в отделение полиции, чтобы установить его личность и составить протокол о правонарушении.
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«Сохранение чистоты водных ресурсов — одна из важнейших задач Минэкологии. Причинение им вреда без внимания не останется», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Раннее специалисты Минэкологии также пресекли два случая незаконных сбросов отходов в Ленинском городском округе и Рузе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Минэкологии Подмосковья
Экология
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