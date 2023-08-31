Подмосковье 31 августа 2023, 08:34 Незаконный сброс мусора вблизи Северного обхода начнут пресекать в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Содержание строящейся трассы Северный обход проверили в Лобне по просьбам жителей. Выяснилось, что недобросовестные перевозчики используют карманы дороги для сброса мусора. Чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем, планируется установить камеры видеонаблюдения.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко встретился с подрядчиками, которые занимаются строительством регионального шоссе. Он рассказал, что в социальных сетях жители написали о ненадлежащем содержании дороги, навалах мусора и аварийном состоянии одного из участков пути.

пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Я дал поручение решить ситуацию с мусором в кратчайшие сроки. Недопустимо, что недобросовестные перевозчики используют карманы строящейся дороги для сброса отходов. Мы подготовим запрос в правительство региона на размещение камер видеонаблюдения для того, чтобы можно было выявлять нарушителей», — написал в своем Telegram-канале глава округа.

Кроме того, он потребовал огораживать участки, где произошла деформация дорожного полотна. Это необходимо для безопасности автолюбителей.

«До конца строительства Северного обхода еще есть время, чтобы привести в порядок все спорные моменты. Буду и далее лично контролировать ход работ», — отметил Игорь Демешко.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подстроить новые автобусные маршруты под движение поездов в регионе.

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