Подмосковье 03 августа 2023, 12:15 Незаконный сброс мусора пресекли в Клину и Пушкино Фото предоставлено инспектором экологического надзора / Минэкологии

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Сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области совместно с сотрудниками полиции и инспекторами Главного управления содержания территорий Подмосковья пресекли попытки незаконного выброса мусора после проведенных рейдов. Нарушения в эксплуатации отходов зафиксировали в Пушкино и Клину.

По словам главы Минэкологии Тихона Фирсова, всего специалисты проверили 62 машины. У четверых водителей не оказалось обязательного электронного талона.

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«Сотрудники полиции задержали их самосвалы, в отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении. В результате совместных действий удалось предотвратить незаконный сброс порядка 70 кубометров мусора», — добавил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе по очистке водоемов в четырех округах региона.

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