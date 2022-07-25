Незаконный сброс мусора из «газели» пресекли в лесу Подмосковья

Егерская служба сообщила лесничим Клина о том, что неизвестные выгружают строительный мусор из автомобиля «газель». На место прибыл заместитель директора филиала «Мособллес» Александр Капер и сотрудники полиции. Нарушителей задержали, теперь их ждет денежный штраф.

Несколько человек сбрасывали в лесу в деревне Саньково отходы — доски, арматуру и стекловату. Территория, где выгружали мусор, была под ведением администрации округа, хоть и примыкала к лесному фонду.

Зампред правительства области Георгий Филимонов посоветовал жителям внимательно относиться к вывозу строительного мусора со своих участков и обращаться к проверенным организациям, которые не будут загрязнять подмосковные леса.

Интересуйтесь у подрядчиков, куда они вывозят мусор, есть ли у них договоры со свалками на вывоз отходов. Мы в силах сделать наше Подмосковье чистым только вместе Георгий Филимонов.

Филимонов добавил, что нарушители очистили территорию, и теперь их ожидает штраф. Замдиректора филиала «Мособллес» Александр Капер подчеркнул, что взаимодействие между сотрудниками лесничества, егерской службой, администрациями и полицией помогает оперативно решать подобные проблемы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развитие видеонаблюдения поможет обеспечить правопорядок в Подмосковье.