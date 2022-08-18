Незаконный сброс 50 кубометров мусора предотвратили в Раменском

Главное управление содержания территорий и Минэкологии Подмосковья провели еще один рейд по выявлению незаконных перевозчиков строительного мусора. Он прошел в Раменском. Инспекторам удалось предотвратить сброс около 50 кубометров отходов.

Как объяснила глава ГУСТа Светлана Аипова, сейчас в регионе применяют автоматизированную систему контроля за перевозкой отходов. Ведомства пытаются выявить тех, кто не получил специальное разрешение и нарушает правила.

«В ходе мероприятия сегодня проверено 22 большегрузных самосвала, и у трех отсутствовали необходимые документы для перевозки. В отношении нарушителей проводится проверка, по результату которой они будут привлечены к административной ответственности», — сообщила она.

Автомобили переместили на штрафстоянку. Благодаря этому удалось предотвратить незаконный сброс около 50 кубометров мусора.

Всего в Подмосковье инспекторы провели 45 рейдов с начала года. Это помогло привлечь к ответственности 91 недобросовестного перевозчика.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о строгом наказании за незаконные свалки. Принятые меры помогли заметно снизить число жалоб.