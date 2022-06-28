Незаконный самострой снесли на Первомайской улице в Клину

В Подмосковье избавились от очередного самостроя — на этот раз здание было снесено в Клину. Его ранее построило ООО «Капитал Групп» на улице Первомайской в городе Высоковске. Суд признал постройку самовольной и отметил, что на ее возведение не было разрешительной документации.

Ранее уже было возбуждено исполнительное производство, но владелец здания не стал принимать никаких мер, чтобы исправить ситуацию. Кроме того, он активно пытался уклониться от ответственности.

«Несмотря на возбужденное исполнительное производство, владелец объекта мер к исполнению судебного решения и сносу самостроя не предпринимал, более того, на протяжении длительного времени злостно от этого уклонялся, ликвидировав юридическое лицо, владеющее зданием. Однако это не помешало собственнику продолжить вести коммерческую деятельность и формировать очаг теневой экономики в городе», — сообщил заместитель руководителя — начальника управления экономической безопасности Главного управления региональной безопасности Московской области Артем Черепякин.

В результате слаженной работы соответствующих органов через суд удалось добиться того, чтобы самострой был снесен. К непосредственному сносу незаконного объекта приступили 27 июня текущего года.