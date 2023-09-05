Подмосковье 05 сентября 2023, 13:26 Незаконных перевозчиков строймусора в Подмосковье оштрафовали на 164 миллиона рублей в августе ГУСТ МО

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Контроль за перемещением строительных отходов и мусора продолжается в Подмосковье. Так, в августе в регионе оштрафовали свыше 3,5 тысячи нелегальных перевозчиков на общую сумму в 164,6 миллиона рублей.

«Например, в Волоколамском 287 „серых“ возчиков пополнят бюджет на 23 миллиона рублей. В Наро-Фоминском камеры зафиксировали 197 фактов незаконного перемещения крупногабаритных отходов, а наказание рублем составило более семи миллионов», — уточнила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По словам министра, избежать штрафов поможет талон на перемещение ОССиГ. Его можно оформить на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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