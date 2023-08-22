Подмосковье 22 августа 2023, 10:57 Незаконных перевозчиков строймусора оштрафовали почти на 100 миллионов рублей в Подмосковье в августе ГУСТ

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Нарушители, которые перевозят отходы строительства, сноса и грунта без талона, получили штрафы почти на 100 миллионов рублей в августе. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий Подмосковья.

Вывозить строительные отходы в Подмосковье можно только по талону, который оформляется на региональном портале государственных услуг. Если такого документа нет, перевозчику грозит большой штраф. Он будет сформирован по данным камер видеонаблюдения.

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«Август еще не закончился, а нарушителей перевозки строительных отходов, которые попали в объективы камер, уже 2261. Больше всего случаев зафиксировано в Балашихе: 43 водителям придется пополнить бюджет на сумму более 22 миллионов рублей», — рассказала руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.

В Истре поймали 221 нарушителя — сумма штрафов на округ составила более 2,7 миллиона рублей. В Щелкове обнаружили 210 единиц техники без талонов — перевозчикам придется заплатить 14,5 миллиона рублей. Общая сумма штрафов по Подмосковью превысила 97 миллионов рублей с начала августа. С января же объем санкций в отношении нарушителей составил 243 миллиона 947 тысяч рублей.

Внедрение системы электронных талонов на вывоз строительного мусора помогло усилить контроль за нарушениями. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион был инициатором в вопросах фото- и видеофиксации, а также получил поддержку президента.