Подмосковье 17 ноября 2023, 14:57 Незаконных перевозчиков мусора оштрафовали на 43 миллиона рублей с начала ноября в Подмосковье ГУСТ

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Дорожные камеры выявили незаконных перевозчиков мусора в 39 округах Подмосковья с начала ноября. Нарушителям вынесли свыше тысячи административных постановлений.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, общая сумма выписанных штрафов превысила 43,5 миллиона рублей.

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«Больше всего незаконных перевозчиков строительного мусора камеры зафиксировали в Истре — сформировано 223 постановления, в Балашихе — 131, Подольске — 93», — сказала она.

Светлана Аипова добавила, что всего с начала года в Подмосковье сформировали свыше 12 тысяч постановлений на сумму более 508 миллионов рублей. Избежать наказания перевозчики могут, оформив специальное разрешение на «Госуслугах».

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