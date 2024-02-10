Подмосковье 10 февраля 2024, 13:13 Незаконные ж/д переходы ликвидировали в семи округах Подмосковья с начала года Минтранс Подмосковья

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Более 20 «опасных троп» ликвидировали в Подмосковье с начала года. Несанкционированные переходы железнодорожных путей обнаружили в семи городских округах.

Как рассказали в Минтрансе Московской области, опасные переходы устранили в Подольске, Красногорске, Электростали, Одинцове, Королеве, Щелкове и Сергиевом Посаде.

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Наибольшее количество «опасных троп» выявили в Одинцове и Королеве — всего четыре.

В ведомстве отметили, что с начала года в Подмосковье произошло уже 20 смертельных случаев на железной дороге. Транспортная полиция региона регулярно проводит специальные рейды, на станциях дежурят волонтеры.

В Минтрансе добавили, что переходить железнодорожные пути в неположенном месте смертельно опасно, и напомнили, что нарушившим правила перехода грозит штраф в размере полутора тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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