Незаконные земляные работы на балашихинском ручье пресекли в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 19:52 Незаконные земляные работы на балашихинском ручье пресекли в Подмосковье

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Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить незаконные земляные работы на притоке реки Вьюнки. Компания, проводившая работы вблизи ручья, не получала разрешения на пользование водным объектом.

Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить незаконные земляные работы на притоке реки Вьюнки. Компания, проводившая работы вблизи ручья, не получала разрешения на пользование водным объектом.

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Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области в городском округе Балашиха установили факт незаконного пользования водным объектом. Жители округа сообщили в министерство о нарушении природоохранного законодательства.

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Министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов отметил, что граждане жаловались на проведение земляных работ вблизи ручья у села Новый Милет.

«В ходе осмотра территории установлено, что собственник земельных участков, компания „Астерра“ с помощью спецтехники ведет работы в непосредственной близости от ручья, протекающего по территории ДНП „Сады Подмосковья“. Ручей является притоком первого порядка реки Вьюнки. Разрешения на пользование водным объектом компания не оформляла. При этом велика опасность изменения русла или засыпки ручья», — сообщил Тихон Фирсов.

Компании-нарушителю вынесли предостережение с требованием прекратить несанкционированные работы. Министр экологии и природопользования региона добавил, что река Вьюнка является объектом особого контроля. Эта река протекает по территории заказника областного значения «Донинский» и ее состояние напрямую влияет на сохранность экосистем заказника.