Подмосковье 04 декабря 2023, 15:11 Незаконные торговые точки ликвидируют на Ленинградском и Пятницком шоссе в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Торговые точки вдоль Ленинградского и Пятницкого шоссе в Солнечногорске приведут в порядок. Там обновят оформление в соответствии с единым стандартом, а также демонтируют незаконную рекламу и павильоны.

Всего в городском округе Солнечногорск необходимо привести к единому стандарту 80 объектов потребрынка на Ленинградском шоссе и 70 — на Пятницком шоссе.

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Недавно незаконную рекламную конструкцию убрали вблизи павильона «Еда у Евы» на Ленинградском шоссе. Следом снесут и само строение, так как оно расположено на земельном участке сельскохозяйственного назначения.

Ранее демонтировали павильон шиномонтажа в деревне Меленки на Пятницком шоссе, так как у собственника отсутствовала разрешительная документация на конструкцию.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области составляем с каждым собственником бизнеса дорожную карту по устранению выявленных нарушений с указанием сроков и объемов работ. С предпринимателями, которые не согласны с действующим законодательством, вопрос решаем в судебном порядке», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Отметим, что особое внимание при таких проверках уделяют соблюдению земельного законодательства, техническим условиям на присоединение к автомобильной дороге, внешнему архитектурному облику и рекламным конструкциям.

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