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    04 августа 2022, 17:32

    Незаконные свалки строительного мусора пресекли в Чехове

    Александра Перепечаева

    Минэкологии Подмосковья задержало двух нарушителей обращения с отходами в Чехове. Они пытались сбросить мусор в неположенном месте. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

    Незаконные свалки строительного мусора пресекли в Чехове

    Рейд в Чехове провели по просьбам жителей. Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, нарушителей заметили в деревне Чепелево. Там строительный мусор пытались сбросить с автомобиля «КамАЗ»

    «Инспекторы эконадзора вызвали на место сотрудников полиции, и пока ждали их, столкнулись со второй попыткой сброса отходов с автомобиля „Газель“, неподалеку от места первого нарушения», — рассказал Фирсов.

    Вторыми нарушителями стали граждане ближнего зарубежья. Они рассказали, что мусор образовался после ремонта квартиры, где они работали. Полиция зафиксировала оба случая и начала доследственную проверку. Инспекторы взяли пробы почв, чтобы изучить причиненный ущерб.

    С начала года Минэкологии совместно с ГУСТ провели 42 рейда и составили 84 протокола на нарушителей.

    Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о рекультивации полигона в Серпухове. Он уже перестал принимать отходы и готовится к очистке.