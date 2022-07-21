Незаконные сбросы строительного мусора пресекли в Одинцове и Раменском

В городских округах Одинцово и Раменское сотрудники главного управления содержания территорий Московской области совместно с Минэкологии и природопользования МО и МВД России провели несколько рейдов, чтобы пресечь незаконную транспортировку отходов строительства, сноса и грунтов.

Проверили как минимум 34 самосвала, и у шести из них не было необходимых документов. Теперь в их отношении проводится проверка.

«Транспортные средства изъяты и помещены на штрафную стоянку. В результате действий представителей контрольно-надзорных органов был предотвращен сброс строительного мусора объемом более 120 кубометров», — пояснила руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

По словам Аиповой, рейды проводятся на регулярной основе. ГУСТ вместе с Минэкологии провел уже 29 таких рейдов, в ходе которых удалось проверить порядка 280 большегрузных машин. Задержано сразу 65 транспортных средств. С начала текущего года получилось ликвидировать 79 стихийных свалок строительного мусора, проверки при этом будут продолжаться.